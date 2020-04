Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: picco record di guariti, calano i casi attivi

La Protezione Civile ha diramato, come di consueto, il bollettino quotidiano, con l’aggiornamento sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Le persone attualmente positive in Italia sono 101.551, con un decremento di -3106 rispetto a ieri (-548). Cresce anche il numero dei guariti, ad oggi 75.945, con un incremento, nelle ultime 24 ore, di 4.693 unità. Aumentano i decessi, per un totale di 27.967, con un incremento di +285. Calano i ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 1.694 (-101 rispetto a ieri). Il totale dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 68.456, per un totale di 1.979.217. Rispetto a ieri, i nuovi positivi sono 1.872.

Comments

comments