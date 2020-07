Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: più di 300 nuovi positivi

La Protezione Civile ha rilasciato il consueto bollettino delle 18, con l’aggiornamento quotidiano sul contagio da nuovo Coronavirus.

Sono 306 i nuovi positivi, a fronte dei 282 di ieri. Le nuove vittime sono invece 10 (ieri 9) per un numero complessivo di 35.092 decessi. I casi totali salgono a 245.338. Gli attualmente positivi sono 12.404 (+82), i guariti 197.842 (+214). I tamponi effettuati sono stati 60.311, in netto aumento rispetto ai 49.318 di ieri. In Lombardia sono 82 i nuovi casi, ma tutte le regioni hanno registrato contagi nelle ultime 24 ore, tranne la Valle d’Aosta. Ieri le regioni a contagi zero erano state tre: anche Puglia e Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano.

Comments

comments