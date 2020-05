Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile

La Protezione Civile, tramite il bollettino delle 18, ha pubblicato il consueto aggiornamento quotidiano sull’emergenza Coronavirus.

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 3.031, per un totale di 96.276. Il totale delle vittime è di 29.958, 274 in più rispetto a ieri. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.311, 22 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il trentatreesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 15.174 sono poi ricoverati con sintomi – 595 in meno rispetto a ieri – e 73.139 sono in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 70.359 in più rispetto a ieri, per un totale di 2.381.288. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a uno o più tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono invece 1.563.557 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto, 13.665 in più rispetto a ieri.

