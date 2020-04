Coronavirus, il bollettino delle 18: 1189 positivi in più, i guariti sono 2072 mentre i morti 525

La Protezione Civile ha comunicato in conferenza stampa il bollettino dei contagi di Coronavirus in Italia.

I soggetti positivi al Coronavirus sono 106.607 (+1.189 rispetto a ieri). Il numero dei deceduti è 22.170 (+525 nelle ultime 24 ore, +2,4%). Sono invece 40.164 i guariti (+2072 rispetto a ieri, +5,4%). Scendono ancora i ricoverati in terapia intensiva: 2.936 persone (-143 rispetto a ieri). In totale nelle ultime ventiquattro ore sono stati effettuati 60.999 tamponi, un record assoluto, per un totale di 1.178.403 da quando è cominciata l’epidemia. Il totale dei casi è 165.155 (+3.786, +2,3%).

Attualmente positivi: 106.607 (+1189)

Deceduti: 22.170 (+525, +2,4%)

Dimessi/Guariti: 40.164 (+2072, +5,4%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.936 (-143, -4,6%)

Tamponi: 1.178.403 (+60.999)

TOTALE CASI: 168.941 (+3.786, +2,3%)

