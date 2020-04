Coronavirus, il bollettino delle 18: 1615 nuovi contagi, 610 morti in un giorno

Nella conferenza stampa delle 18 la Protezione Civile ha comunicato il bollettino relativo ai contagi di Coronavirus in Italia.

I nuovi casi di contagio al Coronavirus registrati in Italia sono 4.204. Le persone attualmente positive al COVID-19 sono 96.877, con un incremento di 1615 persone (ieri incremento di 1.195 persone). I decessi che si sono registrati nelle ultime 24 ore sono 610, 1979 i nuovi guariti per un totale di 28.470. Attualmente ricoverate in terapia intensiva 3.605 persone, -88 rispetto a ieri. Alto il numero di tamponi effettuato nelle ultime 24 ore: sono 46.244.

Casi attuali: 96.877 (+1.615, +1,7%)

Deceduti: 18.279 (+610, +3,5%)

Dimessi/Guariti: 28.470 (+1.979 , +7,5%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.605 (-88, -2,4%)

Totale casi: 143.626 (+4.204, +3,0%)

