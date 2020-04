Nella conferenza stampa delle 18 la Protezione Civile ha reso noto il bollettino riguardante i contagi di Coronavirus in Italia.

Le vittime nel Paese sono cresciute di 681, per un dato complessivo di 15.362. I pazienti guariti e dimessi in totale sono 20.996, 1.238 in più rispetto a ieri.. Al momento il totale dei positivi è 88.274, con un aumento di 2.886 nelle ultime 24 ore.

