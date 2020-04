La Protezione Civile ha diramato, alle 18, il consueto bollettino dei dati riguardanti l’emergenza Coronavirus in Italia.

I nuovi contagiati sono 2972, dato leggermente in crescita rispetto a ieri. Scende il numero delle persone ricoverate nei reparti Covid, 61 in meno di ieri e, per il secondo giorno consecutivo, quello dei ricoverati in terapia intensiva, 17 meno di ieri. 525 il numero di nuovi decessi (in calo rispetto ai 681 di ieri): è il dato più basso dal 19 marzo.

