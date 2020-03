Coronavirus, il bollettino delle 18: 3780 nuovi contagiati in più ma il dato cala

La Protezione Civile, nella persona di Angelo Borrelli, ha comunicato il bollettino giornaliero riguardante il Coronavirus. Il calo è confermato.

Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha comunicato gli ultimi dati relativi all’epidemia da Coronavirus. Da giorni si ripete che questa è una settimana cruciale, dove si potranno vedere i primi effetti delle misure di quarantena adottate da due settimane.

Sono 408 i guariti in più, rispetto a ieri, per un totale di 7432; in più, 3780 nuovi contagiati e 602 morti. Le vittime sono in diminuzione rispetto a ieri, così come i contagiati. Il calo, quindi, si conferma per il secondo giorno consecutivo.

