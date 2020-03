Coronavirus, il bollettino delle 18: + 4670 contagiati ma crescono i guariti

La Protezione Civile ha diramato il bollettino delle 18 per quanto riguarda l’epidemia di Coronavirus; crescono i guariti.

Per quanto riguarda il totale dei contagiati, esclusi i morti ed i guariti, si è arrivati a 37.860 per un +4.760 rispetto alla giornata di ieri. Le vittime sono aumentate di 627 e portano il conto a 4.032, mentre i guariti sono 689 (+274 rispetto a ieri).

Complessivamente, si è arrivati ad un totale di contagiati (compresi morti e guariti) di 47.021. Per quanto riguarda la Campania, in particolare, si parla di 97 persone in più tra i contagiati.

