Coronavirus, il bollettino delle 18: 646 guariti, 3.815 nuovi casi

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, dopo l’influenza, è tornato ad aggiornare sui dati dell’epidemia di Coronavirus.

I dati di oggi confermano il trend degli ultimi giorni, con i nuovi casi pari a 3.815 che portano il totale a 73.880. Per quanto riguarda i deceduti, il totale è di 10.779 con un aumento di +756 rispetto a ieri (+7,54%).

I guariti in più, rispetto a ieri, sono 646 che portano il totale a 13.030 (+5,22%). La Lombardia si conferma la regione più colpita in assoluto in Italia, con ben 41.007 casi totali; per quanto riguarda la Campania, il totale di contagiati è 1.759 con un aumento di 167 persone in più rispetto a ieri (+10,59%).

