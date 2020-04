La Protezione Civile ha diramato il classico bollettino delle 18 riguardo l’emergenza Coronavirus; rispetto a ieri ci sono 809 positivi in più.

Per quanto riguarda i decessi in più, diminuisce leggermente il numero: +482 in 24 ore, il totale è di 23.227. I guariti aumentano, con 2.200 persone in più rispetto a ieri che portano il totale a 44.297.

Infine, il totale dei positivi al Coronavirus è di 107.771 mentre il totale dei casi è 175.925.

