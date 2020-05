Coronavirus, il bollettino delle 18: continua il decremento dei positivi attuali

La Protezione Civile ha emanato il bollettino delle 18 per quanto riguarda il contagio da Coronavirus. Il decremento dei positivi attuali continua.

Stando a quanto riportato dal bollettino pubblicato poco fa, i positivi attuali sono 100.179 con un -525 da segnalare rispetto a ieri. I guariti continuano aumentare, portando oltre gli 80.000; in particolare i guariti sono 81.654, con un +1.740.

Da segnalare il calo nel numero dei decessi. Rispetto a ieri ci sono 174 decessi in più, ma è uno dei dati più bassi fatti registrare negli ultimi tempi; il totale dei deceduti è di 28.884. Infine, calano anche i pazienti in terapia intensiva: decremento di -38, in totale sono 1.501.

Considerando il totale assoluto, sono 210.717 i casi di Coronavirus con un aumento, rispetto a ieri, di 1.389 (+0.7%).

