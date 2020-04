Coronavirus, il bollettino delle 18: dati dei nuovi contagi ancora in calo

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha comunicato il bollettino delle 18 riguardo l’emergenza Coronavirus in Italia. Contagi ancora in calo.

Ancora un bollettino “positivo” quello comunicato poco fa dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. I dati vedono ancora un calo di nuovi contagiati rispetto alla giornata di ieri; i nuovi contagiati sono 1.396 per un totale di 98.273.

In più, c’è da registrare che anche le vittime sono in calo: in 24 ore i decessi sono stati 570 in più. Per quanto riguarda i guariti, invece, il totale è di 30.455 con un +1.985; ed è da registrare anche il calo delle persone in terapia intensiva rispetto a ieri: -108.

Ad oggi, comunque, il numero dei casi totali ammonta a 145.577, comprendente il totale dei positivi (98.273), quello dei guariti (30.455) e quello dei deceduti (18.849).

