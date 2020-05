Coronavirus, il bollettino delle 18: il decremento dei casi attivi continua

Puntuale alle ore 18 è arrivato il bollettino della Protezione Civile per quanto riguarda l’epidemia di Coronavirus in Italia.

Il decremento dei casi attivi di Coronavirus continua. Rispetto a ieri sono 99.980, con un -199 da segnalare mentre i deceduti sono 195 in più di ieri, per un totale di 29.079. Per la situazione dei guariti, rispetto a ieri sono aumentati di 1.225 che porta il totale a 82.879.

Infine, la situazione dei ricoverati in terapia intensiva. Il numero cala ancora, con un -21 e con un totale di 1.479. Per quanto riguarda i tamponi totali fatti, si è arrivati a 2.191.403 e in 24 ore ci sono stati 37.631 tamponi in più. Il totale di casi è di 211.938 con un incremento di +1.389.

