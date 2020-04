Coronavirus, il bollettino delle 18 della Protezione Civile. 94 in meno in terapia intensiva

Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il bollettino giornaliero sull’epidemia da Coronavirus. Calano ancora quelli attualmente positivi.

In particolare, il bollettino riferisce che il totale di casi di Coronavirus è di 192.994. Quelli attualmente positivi al virus sono 106.527 con un decremento di 321 persone; decremento anche per i pazienti in terapia intensiva. Il totale è di 2.173 ma vi sono 94 pazienti in meno.

22.068 sono le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 803 pazienti rispetto a ieri. 82.286 persone, pari al 77% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 420 e portano il totale a 25.969. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 60.498, con un incremento di 2.922 persone rispetto a ieri.

