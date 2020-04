Coronavirus, il bollettino delle 18 della Protezione Civile: è record di guariti

La Protezione Civile ha diramato, attraverso il consueto bollettino delle 18, l’aggiornamento quotidiano sull’emergenza Coronavirus.

C’è un netto calo nei nuovi casi di contagio, oggi 2.646 rispetto ai 3.370 di ieri. Aumentano i decessi, quest’oggi 464 contro i 437 di ieri mentre è record di guariti in un solo giorno: 3.033 rispetto ai 2.943 di ieri. È record anche di tamponi poiché in sole 24 ore ne sono stati fatti ben 66.658 (ieri 63.101). Inoltre quest’oggi si contano addirittura -851 attualmente positivi: per il quarto giorno di fila, infatti, cala il numero dei malati.

