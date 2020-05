Coronavirus, il bollettino delle 18 di oggi. La Protezione Civile rende noto il consueto aggiornamento delle 18 sui contagi.

Le persone attualmente positive in Italia sono 100.943 con un decremento di -608 rispetto a ieri. Cresce anche il numero dei guariti, ad oggi 78.249, con un incremento rispetto a ieri di +2.304. Purtroppo aumenta ancora, anche se con un incremento minore rispetto a ieri, anche il numero dei decessi che arriva ad un totale di 28.236, con un incremento di +269 deceduti. Calano ancora i ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 1.578 (-116 rispetto a ieri). Il totale dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di 74.208, per un totale di 2.053.425. Il totale dei casi è di 207.428, con un incremento di +1.965 nelle ultime 24 ore.

