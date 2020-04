Coronavirus, il bollettino delle 18: nessun nuovo contagio rispetto a ieri

Da oggi parte la nuova modalità per quanto riguarda la diffusione del bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus.

Come da programma, oggi c’è stata la conferenza stampa da parte di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, che ha comunicato i dati in prima persona. Per quanto riguarda i soggetti positivi al Coronavirus ad oggi, sono 108.237. C’è da registrare una diminuzione nei nuovi contagi, -20; prima volta che accade da quando è cominciata l’epidemia.

I soggetti in terapia intensiva diminuiscono ancora. In totale sono 2.537 le persone in terapia intensiva ma ad uscirne sono 62 (-2,4%). Ad oggi i deceduti sono 24.114 (+454, +1,9%). Infine, i guariti: in totale sono 48.877, 1.822 guariti in più rispetto a ieri (+3,9%). Il totale dei casi è di 171.972.

