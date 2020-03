Coronavirus, il bollettino delle 18: solo 1.648 contagi in più rispetto a ieri

Il bollettino diffuso poco fa dalla Protezione Civile fa ben sperare riguardo l’emergenza Coronavirus, con i contagi che non sono aumentati di molto.

Rispetto a ieri, infatti, sono “solo” 1.648 contagi in più, portando il totale a 75.528. Per quanto riguarda i guariti, sono 1.590 in più rispetto a ieri e non è mai stato così fino ad oggi.

Le vittime, invece, sono in totale 11.591 (+812 rispetto a ieri). La Lombardia è ancora la regione più colpita, con altri 1.154 casi; la Campania fa registrare 193 nuovi casi, con un +11%, per un totale di 1.952 contagiati.

