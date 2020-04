Coronavirus, il bollettino delle 18: tutti i dati

La Protezione Civile ha diramato il consueto bollettino delle 18 sull’emergenza Coronavirus in conferenza stampa.

“I casi attuali sono 95.262 con un incremento di +1195 (+1,3%, in crescita rispetto a ieri ma in linea generale in calo rispetto ai dati delle ultime settimane). I deceduti sono 17.669 con un incremento di +542 (+3,2%, ma ancora in calo rispetto al dato di ieri). I guariti sono 26.491 con un incremento di +2099 (+8,6%). I ricoverati in terapia intensiva sono 3.693 con un decremento di -99 (-2,6%). Il totale dei casi è 139.422 con un incremento di +3.836 (+2,8%). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 807.125, ieri erano 33.713.”

