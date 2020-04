Coronavirus, il bollettino delle ore 18: 355 positivi in più, record di guariti in un giorno

Nella conferenza stampa delle ore 18 la Protezione Civile ha comunicato il bollettino dei contagi di Coronavirus in Italia.

I soggetti attualmente positivi al coronavirus sono 106.962 (+355 rispetto a ieri). Il numero dei deceduti è 22.745 (+575 nelle ultime 24 ore, +2,6%). Sono invece 42.727 i guariti (+2563 rispetto a ieri, +6,4%). Scendono ancora i ricoverati in terapia intensiva: 2.812 persone (-124 rispetto a ieri). In totale nelle ultime ventiquattro ore sono stati effettuati 65.705 tamponi, un nuovo record assoluto dopo gli oltre 60 mila di ieri (già quello record), per un totale di 1.244.108 da quando è cominciata l’epidemia. Il totale dei casi è 172.434 (+3.493, +2,1%).

Comments

comments