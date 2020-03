Coronavirus: il bollettino di contagi e decessi di oggi, numeri in calo

Capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, ha tenuto una conferenza stampa per comunicare il bollettino di oggi sui numeri del Coronavirus.

In totale sono 70.065 le persone positive ad oggi, con un incremento di 3651 pazienti rispetto a ieri con un calo rispetto a ieri di 4.401 contagi.

I decessi di oggi sono 889 in calo rispetto ai 996 di ieri.

I guariti in totale sono 12.384 con un incremento di 1434 persone in più rispetto a ieri.

Del totale delle 70.065 persone positive 26.676 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 3.856 in terapia intensiva e 39.533 in isolamento domiciliare.

Resta la Lombardia la regione italiana più colpita 24.509 pazienti positivi di cui 1.319 in terapia intensiva.

Comments

comments