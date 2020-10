Coronavirus, il bollettino Nazionale: 26mila nuovi positivi, 115 i nuovi ricoveri in terapia intensiva

La Protezione Civile ha diramato il bollettino Nazionale, con l’aggiornamento quotidiano sull’emergenza Coronavirus nel nostro paese.

Sono 26.831 i nuovi contagi odierni a fronte di 201.452 tamponi processati. L’indice di positività odierno è pari al 13,3%. 216 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. I nuovi ricoveri in terapia intensiva sono 115. Nei reparti ordinari ci sono ora 15.964 pazienti, con un incremento di 983 unità. Gli attualmente positivi sono arrivati a 299.191, ben 22.734 piu’ di ieri. Di questi, 281.576 sono le persone in isolamento domiciliare. I guariti sono 279.282, in aumento di 3.878 rispetto a ieri.

