Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, ha pubblicato il bollettino serale riguardo il Coronavirus nella regione.

In totale, su 1.858 tamponi effettuati solo 45 sono risultati positivi. Un dato comunque confortante, che non ha subito un aumento considerevole e la percentuale è sempre bassa; per ora, il totale di contagiati in Campania sono 4.074, su 51.090 tamponi effettuati.

Di seguito il post:

