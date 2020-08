Coronavirus, il bollettino ufficiale: 159 nuovi casi, altri 12 decessi

La Protezione Civile ed il Ministero della Salute hanno pubblicato i dati relativi al contagio da Coronavirus in Italia. I nuovi casi calano.

Rispetto a ieri, i nuovi casi sono di meno. “Solo” 159 nuovi positivi al Coronavirus, che fanno salire il totale a 248.229. Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore se ne registrano 12 in più con un totale che arriva a 35.166.

Gli attualmente positivi 12.474, 41 i ricoverati in terapia intensiva (1 in meno di ieri). Il totale di dimessi e guariti sale a 200.589, 129 in più in 24 ore.

Comments

comments