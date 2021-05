Coronavirus, il bollettino ufficiale: aumento dei casi e dei decessi in Italia

Bollettino ufficiale della Protezione Civile sui dati relativi al Coronavirus in Italia. Calano i positivi ma aumento di morti e contagi.

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 226.006 tamponi e individuati 8.292 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 383.854, 6.266 in meno in rispetto a ieri. Nell’ultimo giorno sono morte 139 persone affette da Coronavirus per un totale di 122.833 decessi dall’inizio dell’epidemia.

Attualmente positivi: 383.854 (- 6.266)

Deceduti: 122.833 (+139)

Dimessi/Guariti: 3.604.523 (+14.416)

Ricoverati: 17.612 (-398)

di cui in Terapia Intensiva: 2.192 (-19)

Tamponi: 61.097.024 (+226.006)

Totale casi: 4.111.210 (+8.292, +0,2%)

