Coronavirus, il Mattino: nuovo piano per le chiusure

Nell’edizione odierna de Il Mattino si parla di un nuovo piano per le chiusure in Italia qualora dovessero salire ancora i contagi.

Se la situazione dovesse peggiorare la prima restrizione riguarderà gli assembramenti: non più di 6-10 persone insieme. L’altro step sarà la chiusura alle 22 di bar e ristoranti per fermare la Movida. Se la Curva Epidemiologica dovesse continuare a salire l’idea sarebbe quella di ripercorrere a ritroso le chiusure fatte mesi prima. Toccherebbe prima a cinema, teatri e palestre. Poi centri estetici e parrucchieri seguiti da bar e ristoranti. Per ultimi i negozi con probabilità di smart working negli uffici. Ovviamente non sarà possibile celebrare né matrimoni né funerali.

