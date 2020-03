Arrivano buone notizie dall’Ospedale Cotugno di Napoli, dove è stato sperimentato un nuovo trattamento per il Coronavirus.

Uno dei pazienti ricoverati per Covid-19 era stato trattato con un farmaco antinfiammatorio usato per curare l’artrite reumatoide e già negli scorsi giorni aveva mostrato miglioramenti. Ora il paziente ha ripreso a respirare autonomamente: un barlume di speranza in questi giorni difficili.

