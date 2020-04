Coronavirus, il protocollo per la ripresa degli sport: tamponi e test per l’immunità

La FMSI, Federazione Medico Sportiva Italiana, ha ufficilizzato un protocollo per la ripresa degli sport dopo l’emergenza Coronavirus.

Il protocollo prevede tamponi di controllo per la positività al coronavirus e test per individuare eventuali immunità. A riportare il tutto è il portale Ansa, che riferisce di come si trattano di una serie di raccomandazioni.

Raccomandazioni che, in pratica, sono un vero e proprio protocollo per la riammissione degli atleti agli allenamenti; in più si possono considerare come indicazioni per i successivi controlli di routine e nelle quali si distinguono gli sportivi in tre gruppi: positivi, immuni e non immuni. Da lì poi si stabilisce la cadenza dei controlli necessari.

Il protocollo prevede anche indicazioni generali per la sicurezza degli ambienti sportivi, con raccomandazioni specifiche nei casi di atleti risultati positivi, chiude il portale Ansa.

