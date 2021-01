Coronavirus: il report del Comune di Napoli sull’andamento dell’epidemia nel periodo Agosto-Gennaio

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Comune di Napoli ha pubblicato un report sull’andamento dell’Epidemia di Coronavirus nel periodo Agosto-Gennaio.

Analisi generale

Nel periodo dal 1 Agosto 2020 al 10 Gennaio 2021 il numero dei casi di COVID-19 nella città di Napoli è stato pari a circa 37.159 casi (Figura 1).

La crescita giornaliera dei casi ha seguito un andamento di tipo esponenziale da Agosto fino all’inizio di Novembre, con un massimo di casi notificati in un giorno superiori a 1000 il giorno 6 Novembre. L’incremento giornaliero dei casi negli ultimi 30 giorni di osservazione è stabile, così come evidenziato dalla variazione della media mobile a 7 che permette di avere una maggiore stabilità dell’andamento rispetto ai dati giornalieri (Figura 2). In particolare, nelle ultime due settimane (dal 28/12 al 10/01) sono stati notificati 2588 casi, in leggero aumento rispetto alle due settimane precedenti (dal 14/12 al 27/12) nella quale i casi erano stati 2202, con un aumento del 18%.

La città di Napoli evidenzia una incidenza di COVID-19 sempre maggiore rispetto alla Regione Campania nel periodo considerato (Figura 3). Questo si riflette sul dato della mortalità, notevolmente aumentata, con un tasso di mortalità attuale che risulta essere quasi raddoppiato rispetto a quello della Regione Campania (82.6 vs 47.2 x 100.000 abitanti) (Figura 4). Il numero di ricoveri ospedalieri registra un lieve aumento, mentre il dato delle terapie intensive è stabile (Figura 5), questo dato è riportato per il solo comune di Napoli.

Analisi per età

In Figura 6 è mostrata l’incidenza settimanale per classi d’età a partire dal 1 agosto. Nel mese di Novembre è possibile evidenziare un aumento considerevole del contagio nelle classi di età più avanzate, che rappresentano anche le classi con maggiore rischio di ospedalizzazione e mortalità. Nelle ultime due settimane appare consolidato l’omogeneità del contagio tra i soggetti con età superiore ai 18 anni, mentre il contagio risulta inferiore nei soggetti con età inferiore ai 18 anni. Anche in questa analisi si può registrare un aumento dell’incidenza nell’ultima settimana in tutte le classi d’età.

Analisi incidenza per quartiere/municipalità

Nelle ultime due settimane molte Municipalità della Città hanno avuto un aumento dell’incidenza di contagi (Figura 7). In questo ultimo periodo, le municipalità nona (Pianura, Soccavo) e decima (Bagnoli, Fuorigrotta) mostrano valori più alti di incidenza rispetto alle altre municipalità (Figura 7). Il confronto dei tassi di incidenza settimanali per 10.000 abitanti per quartiere nelle settimane dal 14 Dicembre al 27 Dicembre è presentato in Figura 8 con una sostanziale riduzione del contagio in tutti i quartieri della Città.

In Figura 9 è presentato il confronto dei tassi di incidenza settimanali per 10.000 abitanti per quartiere nelle settimane dal 28 Dicembre al 10 Gennaio, si nota un aumento dei contagi in particolar modo nei quartieri Bagnoli, Pianura e Zona Industriale.

Conclusione

Nelle ultime due settimane (dal 28/12 al 10/01), si è avuta una interruzione della diminuzione del contagio nella città di Napoli, che invece è attualmente in leggero aumento, il tutto probabilmente legato alle festività natalizie. Questo rappresenta un elemento da monitorare con attenzione per evitare un nuovo picco di contagi nella Città.

Il lavoro è stato coordinato dal prof. Giuseppe Signoriello (Unità di Statistica Medica, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”) da Simona Signoriello e Vittorio Simeon con la collaborazione di Francesca Menna, assessore alle pari opportunità, libertà civili e alla salute al Comune di Napoli.

