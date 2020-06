Coronavirus, il resoconto giornaliero del comune di Napoli

Il Comune di Napoli, tramite la propria pagina Facebook, ha pubblicato un resoconto, aggiornato alle 11 di oggi, sul contagio da Coronavirus.

Ad oggi, nel capoluogo campano, gli attualmente positivi al virus sono 35. Di questi, 9 sono ricoverati in ospedale (1 in terapia intensiva) e 26 in isolamento domestico. 137 i deceduti, mentre sono 836 i guariti. 1008 il totale dei risultati positivi fino ad oggi, con nessun nuovo caso rispetto a ieri. Nel totale dei cittadini risultati positivi al virus fino a oggi si rileva un paziente in meno, inserito nei precedenti bollettini cittadini, perché a seguito di verifiche è risultato in realtà non positivo.

Comments

comments