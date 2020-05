Il Comune di Napoli, tramite la propria pagina Facebook, ha pubblicato un resoconto, aggiornato alle 11 di oggi, sul contagio da Coronavirus.

Ad oggi, nel capoluogo campano, gli attualmente positivi al virus sono 223. Di questi, 40 sono ricoverati in ospedale (3 in terapia intensiva) e 183 in isolamento domestico. 126 i deceduti, mentre sono 637 i guariti. 986 il totale dei risultati positivi fino ad oggi, con un aumento di 2 casi rispetto a ieri.