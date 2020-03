L’emergenza Coronavirus è arrivata anche in Inghilterra e non risparmia la Premier League, come annunciato dal tecnico del Leicester, Brendan Rodgers.

L’ex allenatore del Liverpool, in conferenza stampa, ha comunicato che tre calciatori delle Foxes sono stati messi in isolamento in via precauzionale: “Abbiamo avuto alcuni giocatori che hanno mostrato sintomi e segni di coronavirus. Abbiamo seguito le procedure e per precauzione sono stati tenuti lontani dalla squadra”.

