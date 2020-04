Coronavirus, in Argentina sale l’allerta: quarantena più rigida

Il presidente della Repubblica argentina Alberto Fernandenz dichiara che ci saranno misure più rigide per la quarantena.

Questo perché la popolazione si è “rilassata” dopo la notizia dell’appiattimento della curva dei contagi. Di seguito le parole del presidente:

“La quarantena sarà più rigida e rigorosa perché abbiamo bisogno che le persone non escano e non mollino in un momento così importante. La curva è piatta ed il contagio sarà più lento, questo significa salvare delle vite ma anche tempi più lunghi per uscirne.“

