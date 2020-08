Coronavirus: in Brasile dieci calciatori del Goias positivi, partita rinviata con le squadre già allo stadio

Clamoroso in Brasile, una delle nazioni più colpite dall’epidemia del coronavirus.

Dieci calciatori della squadra del Goias sono stati trovati positivi al virus e la partita contro il San Paolo è stata rinviata mentre le due squadre era già allo stadio pronte per giocare.

Dani Alves, stella brasiliana del Sao Paulo, ha così commentato l’episodio:

“Vorrei dire che quello che è successo oggi è inaccettabile. Non vorrei sperimentare per irresponsabilità altrui il tipo di cose a cui siamo stati esposti. O creiamo consapevolezza e ci comportiamo da professionisti, o è una perdita di tempo quello che stiamo facendo. La vita è la cosa più importante, il resto non ha senso”.

