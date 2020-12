Il presidente De Luca ha pubblicato il bollettino relativo ai contagi da Coronavirus nella Regione Campania, aggiornato con gli ultimi dati.

Sono poco più di 17 mila i tamponi fatti in 24 ore e, di questi, poco più di 1.200 sono risultati positivi. I positivi sintomatici sono in totale 92 in 24 ore; di seguito il bollettino ufficiale:

