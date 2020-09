Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha pubblicato il bollettino relativo all’epidemia da Coronavirus in regione.

Oltre 6.000 i tamponi effettuati in 24 ore in regione, per un totale di 171 nuovi casi. Di questi 171, 10 sono di rientro dalla Sardegna, 15 da paesi esteri e 7 connessi ai rientri. A seguire il bollettino ufficiale:

