Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha pubblicato il bollettino quotidiano relativo alla regione Campania sui contagi da Coronavirus.

Rispetto a ieri, dove ci sono stati 7 nuovi positivi, nelle ultime 24 ore non ci sono nuovi positivi in più in tutta la regione; questo su più di 1.000 tamponi effettuati. Di seguito il bollettino ufficiale:

