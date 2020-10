La Regione Campania ed il presidente Vincenzo De Luca hanno pubblicato il bollettino ufficiale relativo all’epidemia da Coronavirus.

Come De Luca ha riferito nel corso della sua diretta, i positivi in 24 ore sono 1.261 su più di 14 mila tamponi effettuati. Sono 3 le vittime del virus in 24 ore mentre i guariti sono 148; a seguire il bollettino ufficiale:

