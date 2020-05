Come di consueto, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca aggiorna sulla situazione relativa al contagio da Coronavirus in Campania.

Su 5.078 tamponi effettuati, solo in 9 sono risultati positivi da Coronavirus in Campania. La percentuale, come succede da diverse settimane, continua a rimanere bassissima per quanto riguarda i contagi.

Di seguito il bollettino ufficiale pubblicato:

