In Catalogna la situazione relativa al Coronavirus continua a precipitare; nelle ultime 24 ore si registrano 1.500 nuovi casi positivi.

Nel dettaglio, sono 1.493 casi in più nelle ultime 24 ore, con 3 decessi in più e 6 persone in più ricoverate in terapia intensiva. Il sindaco di Barcellona, inoltre, ha chiesto al governo più poliziotti per far rispettare le norme anti-covid.

