Coronavirus in Italia: 103 mila tamponi, 12 mila positivi

Protezione Civile e Ministero della Salute hanno aggiornato i dati relativi all’epidemia da Coronavirus in Italia con quelli delle ultime 24 ore.

Il numero di tamponi fatto in 24 ore è poco più di 100 mila e di questi 12 mila sono risultati positivi. Calano, di poco, le persone ricoverate così come quelle in Terapia Intensiva. Le vittime del virus, purtroppo, sono 491.

Di seguito i dati:

Attualmente positivi: 675.109

Deceduti: 65.011 (+491)

Dimessi/Guariti: 1.115.617 (+22.456)

Ricoverati: 30.860 (-33) di cui in Terapia Intensiva: 3.095 (-63)

Tamponi: 24.319.310 (+103.584)

Totale casi: 1.855.737 (+12.025, +0,65%)

