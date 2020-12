Coronavirus in Italia: 118 mila tamponi, 12 mila i positivi

Protezione Civile e Ministero della Salute hanno aggiornato i dati relativi all’epidemia da Coronavirus in Italia con quelli delle ultime 24 ore.

I tamponi effettuati in 24 ore non vanno oltre i 118 mila e di questi 12 mila sono risultati positivi. Purtroppo le vittime sono 499 in un giorno, ma diminuiscono le persone in terapia intensiva; anche i ricoverati diminuiscono, mentre i guariti o dimessi sono poco meno di 40 mila.

Di seguito i dati ufficiali:

Attualmente positivi: 710.515

Deceduti: 61.739 (+499)

Dimessi/Guariti: 997.895 (+39.266)

Ricoverati: 32.973 (-453) di cui in Terapia Intensiva: 3.320 (-25)

Tamponi: 23.504.588 (+118.475)

Totale casi: 1.770.149 (+12.756, +0,73%)

