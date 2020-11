Coronavirus in Italia: 130 mila tamponi fatti, poco più di 16 mila i positivi

Protezione Civile e Ministero della Salute hanno aggiornato i dati relativi all’epidemia da Coronavirus in Italia con quelli delle ultime 24 ore.

I tamponi effettuati in 24 ore arrivano a 130 mila e di questi poco più di 16 mila sono positivi. Purtroppo le vittime sono più di 600: 672. Per quanto riguarda le persone dimesse o guarite, in 24 ore sono più di 20 mila. Di seguito i dati ufficiali:

Attualmente positivi: 788.471

Deceduti: 55.576 (+672)

Dimessi/Guariti: 757.507 (+23.004)

Ricoverati: 36.931 (+299) di cui in Terapia Intensiva: 3.744 (-9)

Tamponi: 21.945.099 (+130.524)

Totale casi: 1.601.554 (+16.377, +1,03%)

Comments

comments