Coronavirus in Italia: 212 mila tamponi in 24 ore, 24 mila i positivi

Protezione Civile e Ministero della Salute hanno aggiornato i dati relativi all’epidemia da Coronavirus in Italia con quelli delle ultime 24 ore.

I tamponi in 24 ore sono stati più di 212 mila e di questi 24 mila sono risultati positivi. Le vittime del virus, in 24 ore, sono più di 800 mentre i dimessi o guariti sono più di 25 mila; calano le persone in terapia intensiva.

Di seguito i dati ufficiali:

Attualmente positivi: 757.702

Deceduti: 58.852 (+814)

Dimessi/Guariti: 872.385 (+25.576)

Ricoverati: 34.767 (-602) di cui in Terapia Intensiva: 3.567 (-30)

Tamponi: 22.767.130 (+212.741)

Totale casi: 1.688.939 (+24.099, +1,45%)

