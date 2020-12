Coronavirus in Italia: calano i positivi, 207 mila tamponi in 24 ore

Protezione Civile e Ministero della Salute hanno aggiornato i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia con quelli delle ultime 24 ore.

I nuovi positivi in 24 ore superano di poco 20 mila, a fronte di più di 200 mila tamponi fatti. Purtroppo le vittime sono 684 in 24 ore, mentre i dimessi o guariti sono quasi 40 mila. Calano anche i ricoverati ed i pazienti in terapia intensiva.

Di seguito i dati:

Attualmente positivi: 761.230

Deceduti: 57.045 (+684)

Dimessi/Guariti: 823.335 (+38.740)

Ricoverati: 36.070 (-404) di cui in Terapia Intensiva: 3.616 (-47)

Tamponi: 22.334.342 (+207.143)

Totale casi: 1.641.610 (+20.709, +1,28%)

