Coronavirus in Italia, per la prima volta zero morti in 12 regioni

Il portale online de Il Corriere dello Sport riporta un dato interessante riguardo al bollettino di oggi sull’epidemia da Coronavirus in Italia.

Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, infatti, in 12 regioni sono si sono registrate morti da Coronavirus. In particolare, dai dati della Protezione Civile si ricava che non ci sono morti in: Veneto, Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

In più, in 8 regioni c’è stato un aumento 0 di positivi. Dati molto incoraggianti, quelli di queste ultime 24 ore.

Comments

comments