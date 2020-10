Coronavirus in Italia: più di 5.000 positivi ma anche più di 1.000 guariti

Protezione Civile e Ministero della Salute hanno pubblicato il bollettino relativo all’epidemia da Coronavirus nel paese con i dati delle ultime 24 ore.

Sono 5.372 i nuovi positivi ma a fronte di quasi 130 mila tamponi effettuati in 24 ore. In più, ci sono da considerare i guariti che sono più di mille; infine, per quanto riguarda (purtroppo) i decessi, in 24 ore sono 28. A seguire i dati ufficiali:

Attualmente positivi: 70.110

Deceduti: 36.111 (+28, +0,08%)

Dimessi/Guariti: 237.549 (+1.186, +0,5%)

Ricoverati: 4.473 (+190) di cui in Terapia Intensiva: 387 (+29)

Tamponi: 12.232.971 (+129.471)

Totale casi: 343.770 (+5.372, +1,59%)

Comments

comments