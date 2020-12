Coronavirus in Italia: quasi 180 mila tamponi, 17.992 positivi

Protezione Civile e Ministero della Salute hanno pubblicato il bollettino con i dati aggiornati relativi all’epidemia da Coronavirus in Italia.

In 24 ore sono stati quasi 180 mila i tamponi effettuati e di questi quasi 18 mila sono risultati positivi. Purtroppo, le vittime sono più di 600 in 24 ore; per quanto riguarda le persone dimesse o guariti, sono più di 22 mila.

A seguire i dati ufficiali:

Attualmente positivi: 627.798

Deceduti: 67.894 (+674)

Dimessi/Guariti: 1.226.086 (+22.272)

Ricoverati: 28.588 (-694) di cui in Terapia Intensiva: 2.819 (-36)

Tamponi: 24.815.520 (+179.800)

Totale casi: 1.921.778 (+17.992, +0,94%)

