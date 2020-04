Coronavirus: in ritardo gli assegni della cassa integrazione

La “Repubblica” fa il punto sulla cassa integrazione prevista per l’emergenza coronavirus. Questo un estratto dell’articolo che è possibile leggere in versione integrale sul quotidiano oggi in edicola.



A differenza che per il bonus da 600 euro, già in gran parte liquidato, i tempi per la cassa integrazione ordinaria rischiano di slittare almeno di una settimana rispetto alle assicurazioni di Pasquale Tridico, presidente Inps.

E per la Cig in deroga è difficile fare previsioni, i tempi si allungano ulteriormente per via delle diverse disposizioni regionali.

Mentre sulla cig in deroga i dati non sono disponibili da tutte le Regioni e “quindi il termine non può essere il 30 aprile”. Ed è molto in là da venire, confermano i Consulenti del Lavoro che stanno cercando di far fronte al gran lavoro di questi giorni, ma si mostrano scettici anche rispetto al termine del 30 aprile: per la Cig ordinaria la previsione più ottimistica è la prima settimana di maggio, per la Cig straordinaria, che riguarda circa mezzo milione di lavoratori, i tempi non sono prevedibili.

